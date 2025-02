SAAE inicia elaboração do plano municipal de coleta seletiva

Coleta seletiva -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE), através da Gerência de Manejo de Resíduos (GMR), esteve reunido nesta segunda-feira, 24/02, com técnicos da VITA Engenharia e Consultoria Ambiental para dar início à elaboração do Plano Municipal de Coleta Seletiva da Prefeitura Municipal de São Carlos. Durante o encontro, foi apresentado o cronograma de trabalho e discutidas as etapas que precisam ser acordadas, definidas e respeitadas para a implementação do projeto.

A iniciativa tem como objetivo estruturar e aprimorar o sistema de coleta seletiva no município, promovendo benefícios diretos tanto para a população quanto para o meio ambiente. Entre os impactos positivos esperados, estão a redução da quantidade de resíduos encaminhados para aterros sanitários, o estímulo à reciclagem e a geração de renda para cooperativas e catadores de materiais recicláveis.

“Com esta ação, o SAAE reforça seu compromisso com a gestão eficiente dos resíduos sólidos e a construção de um futuro mais sustentável para o município. O desenvolvimento do Plano Municipal de Coleta Seletiva seguirá um planejamento detalhado e contará com a participação da população em geral para garantir sua eficácia e adesão”, afirmou o Gerente de Manejo de Resíduos do SAAE, Gabriel Costa Blanco.

Já o presidente do SAAE, Derike Contri, afirmou que toda e qualquer ideia ou iniciativa que surja na direção do aprimoramento das atividades em favor do descarte regular de resíduos receberá toda a ajuda, todo o apoio e todo o incentivo da autarquia. “Hoje, por dever de ofício, o SAAE não tem apenas a água e o esgoto como missão. Para atender ao Marco Legal do Saneamento Básico, Lei nº 14.026/2020, que visa universalizar os serviços de saneamento básico no Brasil até 2033, é nossa também a tarefa de zelar pela coleta de lixo tradicional, na porta de casa, pela coleta seletiva e pela gestão dos Ecopontos. Juntamente com diversas Secretarias Municipais da Prefeitura de São Carlos, como a do Clima e do Meio Ambiente, por exemplo, e de empresas especializadas, acredito que este começo, por si só, já é um grande avanço, um passo extraordinário”.

