SAAE inicia desassoreamento no Ribeirão do Feijão nesta terça-feira

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE), em parceria com a Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas), inicia nesta terça-feira, 20 de janeiro, o desassoreamento da Captação de Água Superficial do Ribeirão do Feijão. A previsão é que os trabalhos tenham duração aproximada de 30 dias.

A intervenção integra o programa Rios Vivos, do Governo do Estado de São Paulo, executado pela SP Águas, e deve resultar na retirada de mais de 20 mil metros cúbicos de sedimentos. A ação tem como objetivo melhorar a captação, a qualidade da água e a resiliência do sistema de abastecimento, especialmente em períodos de estiagem prolongada.

Esta é a segunda vez consecutiva que São Carlos é contemplada pelo programa, que busca garantir condições adequadas de disponibilidade e qualidade das águas superficiais para múltiplos usos, além de contribuir para a redução dos impactos de eventos climáticos extremos.

Programa Rios Vivos

O Rios Vivos é liderado pela SP Águas, agência vinculada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, e atua na revitalização de cursos d’água em municípios paulistas, por meio da remoção de sedimentos e limpeza dos rios. Os serviços são executados sem custo para o município, cabendo ao SAAE e à Prefeitura indicar áreas para descarte dos resíduos, providenciar o licenciamento ambiental e realizar a manutenção do entorno dos rios.

Desde 2022, o programa já promoveu a revitalização de 253 rios, beneficiando 158 cidades, com investimento total de R$ 207,4 milhões. Em São Carlos, desde 2023, o investimento estimado é de R$ 2,5 milhões, contemplando intervenções no Córrego do Monjolinho, na captação do Espraiado e nos córregos Tijuco Preto, Santa Maria do Leme e Galdino.

Benefícios para a população

Neste novo ciclo, além do Ribeirão do Feijão — principal manancial de abastecimento do município — o programa também prevê intervenções no Córrego do Gregório, com foco na prevenção de inundações. O início dos trabalhos no Gregório está previsto para 2 de fevereiro, podendo ser antecipado.

No Ribeirão do Feijão, a retirada dos sedimentos vai eliminar obstáculos que atualmente dificultam a captação e causam danos ao sistema de bombeamento. Com isso, a expectativa é de melhora na disponibilidade hídrica, maior eficiência operacional e aumento da capacidade de enfrentamento a períodos de seca, com benefício direto à população.

Além de contribuir para o abastecimento, a limpeza dos cursos d’água amplia a capacidade de escoamento, auxiliando no combate a enchentes e na preservação da qualidade da água.

Impactos temporários no abastecimento

A captação do Ribeirão do Feijão é responsável por cerca de 30% da água distribuída em São Carlos. Durante o período de desassoreamento, poderá haver redução de pressão nas redes de distribuição, especialmente nas regiões Central, Vila Nery, Vila Prado, Vila Alpes, Cidade Aracy, CEAT, Parque Novo Mundo e áreas próximas.

O SAAE informou que já está adotando medidas operacionais e realizando manobras no sistema para minimizar os impactos e pede a colaboração da população, com o uso consciente da água durante a execução dos serviços.

