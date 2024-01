SAAE informa sobre falha mecânica em bomba de água em São Carlos

SIGA O SCA NO

Poço SAAE São Carlos III - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que às 15h desta terça-feira, 21 de dezembro, houve falha mecânica na bomba da Unidade de Produção, Reservação e Distribuição do São Carlos III, na região da grande Santa Felícia.

O SAAE esclarece que já começou, por volta das 16h, a troca imediata da bomba. No entanto, por tratar-se de um poço profundo, com capacidade para 200 m³, durante este período poderá haver desabastecimento de água em alguns pontos da região do São Carlos III.

Para minimizar os impactos, o SAAE também abasteceu o reservatório com caminhões pipa da autarquia. No entanto, o órgão pede para que o consumo de água seja consciente e responsável durante esta etapa necessária da troca da bomba para que o abastecimento volte ao ritmo normal o mais rápido possível.

O SAAE atualizará a informação assim que houver novidades.

