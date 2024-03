SAAE informa sobre desabastecimento de água em vários bairros de São Carlos

SAAE São Carlos - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que por causa da interrupção no fornecimento de energia elétrica das 18h de sexta-feira, 08/03, até às 3h deste sábado, 09/03, houve falta de captação no Ribeirão Feijão. Portanto, durante esse período de 9h sem energia elétrica, deixaram de ser produzidos cerca de 14 milhões de litros de água e, com isso, haverá desabastecimento significativo em diversas localidades que dependem deste manancial, principalmente Vila Nery, Vila Alpes, Cruzeiro do Sul, Boa Vista e grande Cidade Aracy.

O SAAE esclarece, ainda, que vai notificar a CPFL judicialmente por esse problema constante, reincidente, para que medidas mais concretas sejam tomadas de forma rápida sempre que ocorrerem essas interrupções abruptas de energia, que acabam afetando de modo significativo a população de São Carlos.

Leia Também