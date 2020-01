SAAE informa que poderá faltar água na região do Santa Felícia neste fim de semana

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos - SAAE - comunica que está realizando a manutenção corretiva na bomba do poço do Centro de Produção, Reservação e Distribuição do Faber III. A previsão de término do serviço é no próximo domingo, dia 2 de fevereiro.

O SAAE alerta que poderá haver desabastecimentos pontuais na região do Santa Felícia. Para minimizar os impactos com o desabastecimento de água, a autarquia realizou manobras na rede e disponibilizou caminhões para abastecer os reservatórios do Parque Faber III e Santa Felícia.

Após a conclusão da manutenção corretiva a normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradual.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone nº 0800-111-064.

