SAAE informa que poderá faltar água em alguns bairros neste sábado

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) São Carlos comunica que neste sábado (05/09), a partir das 7h, realizará a interligação entre adutoras de abastecimento de água. O serviço será realizado na rua Marino da Costa Terra, próximo ao número 786, no Parque Sabará.

Em virtude da interligação ocorrerá interrupção no fornecimento de água no período da manhã no Parque Sabará, altos da Vila Nery, Residencial Américo Alves Margarido, Parque dos Timburis e no Jardim De Cresci. A interligação tem por objetivo adequar o sistema de distribuição de água nessas regiões.

A previsão é de que até às 13h o serviço já esteja finalizado e o fornecimento de água restabelecido.

Outras informações podem ser obtidas pelos usuários no serviço de atendimento da autarquia pelo telefone 0800-111-064.

