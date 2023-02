SAAE informa que pode faltar água em vários bairros

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) informa que identificou uma falha no transformador da entrada de energia da Unidade de Produção, Reservação e Distribuição do Maria Stella Fagá. As equipes de manutenção estão no local providenciando os reparos.

Poderá ocorrer desabastecimento nas seguintes localidades: Jardim Munique, Maria Stella Fagá, Village, Astolpho Luiz do Prado, Itamarati, Coqueiros e Tangará II.

O SAAE solicita aos usuários para que utilizem a água armazenada somente para tarefas essenciais. A previsão de retomada do bombeamento é de 4 horas. A normalização do abastecimento deve ocorrer nas horas seguintes.

Outras informações podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Usuário pelo telefone 0800-300-1520. A ligação é gratuita.

