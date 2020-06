SAAE informa que pode faltar água em vários bairros de São Carlos nesta segunda-feira (29)

Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) São Carlos comunica que identificou uma falha elétrica na bomba do poço profundo da Vila Nery na tarde deste domingo (28/06). Os trabalhos de substituição da bomba já começaram, porém podem ocorrer desabastecimentos pontuais, nas próximas horas, nos seguintes bairros: Vila Nery, Parque dos Timburis, Vila Jacobucci, Vila Costa do Sol, Alves Margarido, Jardim Real, Vila São José, Vila Faria, São João Batista, Tangará e Jardim Ricetti.

As equipes da autarquia trabalham para a substituição do equipamento de bombeamento o mais rápido possível, além de auxiliar o abastecimento com carretas pipas, mas devido à complexidade dos trabalhos a previsão é de que somente no final desta terça-feira (30/06) o poço volte a funcionar com capacidade total.

O SAAE São Carlos solicita a compreensão e colaboração dos consumidores no sentido de utilizar água somente para tarefas essenciais e inadiáveis.

Outras informações ou dúvidas os usuários devem entrar em contato com o serviço de atendimento pelo telefone 0800-111-064. A ligação é gratuita.

