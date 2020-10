Saae informa que entrou em operação poço profundo; porém adianta que fornecimento de água ainda não está normalizado

Crédito: Divulgação

A assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, através de nota oficial, informou na tarde desta quinta-feira, 8, que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae), no final da tarde da última quarta-feira, 7, colocou em operação o poço tubular profundo do Centro de Produção, Reservação e Distribuição do Faber II. Entretanto o poço do Parque Faber III apresentou problemas e passará por manutenção corretiva para a substituição da bomba.

Como os dois poços contribuem para o abastecimento da região do Santa Felícia e devido ao alto consumo registrado no município em virtude da elevação da temperatura, o abastecimento ainda não foi normalizado no bairro.

Para minimizar os impactos com o desabastecimento de água, o Saae realizou manobras na rede e vem disponibilizando caminhões pipa para abastecer os reservatórios do Parque Faber III e Santa Felícia.

A normalização do sistema deve ocorrer no início da noite desta sexta-feira, 9, de forma gradual.

Em caso de dúvidas os usuários devem entrar em contato pelo telefone 08000-111-064. A ligação é gratuita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também