quarta, 04 de marÃ§o de 2026
Cidade

SAAE informa interdiÃ§Ã£o parcial no Boa Vista nesta quinta-feira

04 Mar 2026 - 15h41Por Jessica Carvalho R
TrÃ¢nsito - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£oTrÃ¢nsito - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informou que realizará interdição parcial na Rua Henrique Gregori, no trecho entre os números 416 e 394, no bairro Boa Vista, em São Carlos.

De acordo com a autarquia, os trabalhos serão executados na manhã de quinta-feira, 5 de março, das 7h às 12h, para a realização de serviço de ligação de água no local.

O SAAE solicita a compreensão dos moradores e orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização instalada na área durante o período de execução dos serviços, a fim de garantir a segurança de pedestres e condutores.

 

