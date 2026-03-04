SAAE informa interdiÃ§Ã£o parcial no Boa Vista nesta quinta-feira

TrÃ¢nsito - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informou que realizará interdição parcial na Rua Henrique Gregori, no trecho entre os números 416 e 394, no bairro Boa Vista, em São Carlos.

De acordo com a autarquia, os trabalhos serão executados na manhã de quinta-feira, 5 de março, das 7h às 12h, para a realização de serviço de ligação de água no local.

O SAAE solicita a compreensão dos moradores e orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização instalada na área durante o período de execução dos serviços, a fim de garantir a segurança de pedestres e condutores.

Leia TambÃ©m