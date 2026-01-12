SAAE informa interdição de vias para obras de drenagem

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informou que haverá interdição de vias para a execução de obras de drenagem nos dias 13 e 14 de janeiro, terça e quarta-feira.

De acordo com a nota, a Rua Joaquim Evangelista de Toledo será interditada no trecho entre as ruas Itália e Humberto de Campos, das 7h30 às 16h30, para a realização dos serviços.

Há também a possibilidade de interdição da Rua Itália na quarta-feira (14), no trecho compreendido entre as ruas Ana Prado e Joaquim Evangelista de Toledo, no mesmo horário. O período de bloqueio poderá sofrer ajustes, com avanço ou recuo, conforme a necessidade das intervenções.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana (SMSPMU) orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas e evitarem as vias interditadas durante os períodos informados. Os desvios estarão devidamente sinalizados, e agentes de trânsito atuarão nos locais para orientar os condutores e garantir a fluidez do tráfego.

Leia Também