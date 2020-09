Saae informa alteração do prefixo do sistema de atendimento gratuito

Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) comunica a toda à população que o número 0800 passará a ser 08000 a partir de agora, conforme regulamento geral de numeração (RGN) nº 709 aprovado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Devido essa determinação foi incluído um zero a mais no prefixo ficando a partir de agora com 11 dígitos: 08000 111 0641.

Até o final desse mês os usuários que digitarem o prefixo antigo com 10 dígitos serão informados do acréscimo de mais um zero. Após esse período de informativos as chamadas para o 0800 deixarão de funcionar ficando somente o novo 08000 111 0641.

