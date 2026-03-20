SAAE implanta conteinerizaÃ§Ã£o e moderniza coleta de lixo no centro de SÃ£o Carlos

A ação integra o programa São Carlos Mais Bonita, voltado à ampliação e organização das ações de zeladoria urbana. O programa reúne diferentes frentes de trabalho destinadas à manutenção, limpeza e conservação dos espaços públicos, reforçando o compromisso da administração municipal com o cuidado permanente da cidade.

INSTALAÇÃO, COLETA E LIMPEZA – Os contêineres estão sendo distribuídos com espaçamento médio de 50 a 100 metros, como parte do novo modelo de coleta de resíduos domiciliares por meio da conteinerização. A iniciativa representa um avanço na modernização da coleta de lixo na região central, com a incorporação de tecnologia e melhorias operacionais, proporcionando mais organização, eficiência e segurança ao serviço.

Pelo novo sistema, comerciantes e moradores deverão realizar o descarte diretamente nos contêineres, que ficarão disponíveis 24 horas por dia. A coleta seguirá sendo realizada diariamente no período noturno, sem alterações no cronograma já estabelecido. Os recipientes também passarão por lavagem periódica, feita por caminhão especializado, que realiza a higienização no próprio local, sem descarte de líquidos nas vias públicas.

REGRAS DE USO – O uso dos contêineres será exclusivo para resíduos domésticos e comerciais comuns. Está proibido o descarte de entulho, móveis, resíduos de saúde e materiais com brasas, que podem danificar os equipamentos ou comprometer a segurança da operação. Para esses casos, o município disponibiliza serviços específicos, como os ecopontos e a coleta especializada de resíduos de saúde.

São Carlos conta com cinco ecopontos distribuídos em diferentes regiões da cidade. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 12h. Já para o descarte de resíduos da construção civil em volume superior a 1 m³, além de gesso, espelhos, telhas de amianto e outros materiais classificados como perigosos, é necessário contratar serviço particular de coleta, como empresas de caçamba cadastradas e autorizadas, garantindo a destinação ambientalmente adequada.

BENEFÍCIOS DA CONTEINERIZAÇÃO – Com o lixo acondicionado dentro dos contêineres, em vez de permanecer exposto nas calçadas, a cidade tende a ficar mais limpa e organizada. O sistema também reduz a exposição dos trabalhadores a agentes patogênicos e a acidentes com materiais perfurocortantes, além de otimizar rotas de coleta. Do ponto de vista ambiental, a conteinerização também pode contribuir para a sustentabilidade, especialmente quando a população realiza corretamente o descarte dos resíduos.

MODERNIZAÇÃO - O superintendente de Negócios da São Carlos Ambiental, engenheiro João Paulo Mota, destacou a importância da implantação do novo sistema. “Hoje é um dia importante para a São Carlos Ambiental e para a cidade de São Carlos. Estamos implantando, em parceria com o SAAE, a coleta conteinerizada na área central, o que vai trazer mais higiene, mais eficiência operacional e mais comodidade para a população. O caminhão fará a coleta no horário adequado, cumprindo a frequência estabelecida e garantindo mais segurança também para nossos colaboradores. Esse é um avanço alinhado à evolução dos serviços de limpeza urbana no município, e seguimos comprometidos em contribuir com a melhoria contínua da cidade”.

Já o presidente do SAAE, Derike Contri, afirmou que a iniciativa marca um novo momento na gestão da limpeza urbana no município. “Estamos dando um passo importante para tornar São Carlos mais limpa, organizada e eficiente. Essa ação faz parte do programa São Carlos Mais Bonita, que vem promovendo a modernização da cidade e a melhoria dos espaços públicos. Sabemos que toda mudança exige adaptação, mas é um modelo já consolidado em diversas cidades e que traz resultados concretos. Contamos com a colaboração da população para que essa transformação aconteça de forma positiva”.

O prefeito Netto Donato acompanhou a chegada dos contêineres na praça do mercado logo no começo da manhã, e comemorou mais este passo na direção de uma cidade mais limpa, bonita e sustentável. “Essa já é uma realidade em diversas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo e Sorocaba, apenas para citar alguns exemplos. É mais uma ação da Prefeitura e do SAAE para colaborar no amplo trabalho de zeladoria que estamos colocando em prática em toda São Carlos. Pedimos, portanto, a colaboração de todos para que esta iniciativa tenha êxito e traga os benefícios que todos nós queremos e desejamos”.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE), em parceria com a empresa São Carlos Ambiental, iniciou nesta sexta-feira, 20 de março, a instalação de 110 contêineres em pontos estratégicos da área central do município, especialmente na região da Baixada do Mercado Municipal e no Calçadão da General Osório.