Saae finaliza nova etapa de tapa-buraco

Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) concluiu, no começo desta semana, mais uma etapa da operação tapa-buraco da autarquia com o fechamento de espaços abertos para consertos, correções ou instalações de novas redes de água e esgoto. Desta vez, 25 trechos de ruas e avenidas de 16 regiões da cidade foram atendidos.

Houve intervenções no distrito de Água Vermelha, Jardim Botafogo, Jardim Paulista, Jardim Lutfalla, Jardim Embaré, Jardim São Carlos, Jardim Jockei Club, Jardim São João Batista, São Carlos 1, São Carlos 5, Santa Paula, Vila Prado, Vila Monteiro, Vila Faria, Vila São José e Residencial Romeu Tortorelli.

O cronograma dessas atividades segue diretriz da presidência do Saae para que não haja um buraco sequer aberto sem ser fechado. “Nosso compromisso assumido será mantido até a conclusão completa de norte a sul, e de leste a oeste da cidade. Esta foi a orientação que passamos para nossas equipes e que, para nossa alegria e principalmente a dos moradores, vem sendo seguida à risca com planejamento, eficiência, rapidez e trabalho de qualidade”, salientou o Engenheiro Mariel Olmo, presidente do Saae.

