SAAE faz 700 trocas de hidrômetros por mês

Hidrômetros

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) tem um setor na sua sede administrativa, na Avenida Getúlio Vargas 1.500, responsável pela aquisição, aferição, instalação, troca e descarte daquele equipamento presente em qualquer casa, prédio ou terreno onde há ligação de água: o hidrômetro. São Carlos tem 120 mil ligações de água e, portanto, equivale dizer que tem, também, 120 mil hidrômetros residenciais, comerciais e industriais, além dos instalados em órgãos públicos municipais, estaduais e federais.

O Setor de Hidrometria realiza por mês, em média, 700 trocas de hidrômetros. Vale informar que o SAAE não recebe hidrômetros trazidos pessoalmente pelo usuário na sede administrativa para análise e/ou conserto. Todo serviço exige um protocolo de atendimento, que pode ser pelo 0800 300 1520 ou através de contato pelo WhatsApp (16) 99638.3058. Outro canal de comunicação é o site oficial da autarquia: www.saaesaocarlos.com.br.

PROBLEMAS FREQUENTES - Hidrômetros muito antigos, ou com a cúpula embaçada, que dificulta ou impede a visibilidade dos leituras, estão entre os problemas mais comuns e frequentes. Nesses casos, vale ressaltar, o SAAE troca o hidrômetro antigo por um novo sem qualquer custo para o usuário. A cobrança só é executada quando houver intervenção ou violação proposital por parte do usuário. Por isso, a autarquia orienta para que os usuários cuidem de seus hidrômetros, protejam o local onde foram colocados para que haja maior durabilidade e chance menor de estragos em função do tempo e de acidentes.

INMETRO FISCALIZA - Na sala do Setor de Hidrometria há uma bancada de aferição que recebe inspeções periódicas anuais do Inmetro – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, órgão do Governo Federal que atua no controle e fiscalização de equipamentos. É nela que são aferidos os hidrômetros para revisão de contas, por exemplo. Este braço importante do SAAE conta com o trabalho de 12 servidores. Para Paulo Brito, Chefe do Setor de Hidrometria, o trabalho é diário, intenso e permanente. “Além de testes em hidrômetros para revisão de contas, também fazemos a inspeção em hidrômetros novos, como também estudos internos para aprimorar a eficiência do SAAE em micromedição”.

Já a Gerente de Gestão e Controle de Perdas, Lucimara Zambon, alerta que é um equívoco acreditar que as trocas de hidrômetros são prejudiciais aos usuários. “É justamente o contrário: estas trocas fazem parte de uma política de gestão de perdas que procuram, principalmente, manter níveis mais precisos de medição e contribuir, direta e indiretamente, com a preservação da água”.

O presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo, acredita que, assim como todas as demais áreas, o Setor de Hidrometria também exerce um papel estratégico para o dia a dia das atividades da autarquia. “Afinal, o hidrômetro é o equipamento fundamental para controle de ligações, consumo e custos, e em todos os aspectos vai sempre nortear e servir de base e parâmetro para ajudar na tomada de decisões e melhorar a qualidade do serviço prestado pelo SAAE ao usuário”.

