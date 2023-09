SAAE fará mutirões nos bairros para atender usuários

SAAE São Carlos - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) estreará, no próximo dia 7 de outubro, sábado, nova atividade para melhorar ainda mais a proximidade com o público usuário do sistema. O SAAE vai estar presente nos bairros para levar à comunidade em geral todos os serviços já prestados nas cinco unidades de atendimento presencial da autarquia, desta vez na própria localidade dos moradores, perto de casa, para facilitar a locomoção e evitar despesas com transporte. A reunião para definir as ações foi na última quinta-feira, 14/09, entre o presidente, Engenheiro Mariel Olmo, a Superintendente de Administração, Gisele Santucci, a Assistente Social, Heleni Gomes Donato e a Gerente de Gestão Comercial em exercício, Juliana Albuquerque de Camargo Ferreira.

SERVIÇOS VARIADOS - A nova proposta terá início pelo Ginásio do Zuzão, das 9h às 14h, e vai atender, além da Vila São José, as regiões ao redor, como Vila Jacobucci, São Carlos VIII, São João Batista e Vila Costa do Sol. Durante cinco horas, as pessoas terão acesso aos diversos serviços do SAAE, como retirada de segunda via da conta, atualização de cadastro, revisão de conta da tarifa, negociação e renegociação de dívidas, pedidos iniciais de ligação de água e esgoto, reclamações sobre vazamentos externos nas calçadas, ruas e avenidas, esclarecimentos de dúvidas sobre hidrômetros, chance de inclusão na tarifa social e o que mais a população precisar.

Vale lembrar que durante estes encontros nos bairros, que respeitarão uma ordem de programação, a equipe de Educação Ambiental do SAAE também estará presente para desenvolver diversas atividades, principalmente com crianças e adolescentes. Em função dessa modalidade de atendimento presencial nos bairros, com planejamento, organização, comunicação prévia e execução, não haverá mais necessidade de manter os atendimentos nas três unidades que até aqui estavam funcionando aos sábados, das 9h às 12h, no centro, Vila Nery e Cidade Aracy.

“Já estamos preparando com todo o cuidado e carinho esse primeiro evento, no Ginásio Zuzão, no dia 7 de outubro, assim como já estão em nosso radar os próximos, em outras regiões, para que possamos atender o maior público possível. E uma certeza todos já podem ter: o horário será sempre o mesmo, das 9h às 14. O que mudará será apenas a localização, que estaremos dando ampla divulgação com a ajuda dos órgãos de imprensa: TV, rádios, jornal, sites e blogs locais. ”, disse Juliana Albuquerque de Camargo Ferreira, Gerente de Gestão Comercial em exercício do SAAE São Carlos.

“Toda e qualquer ação, ideia, proposta, projeto, programa e trabalho que atenda nossa população no que ela mais precisa, e que diminua principalmente gastos para quem se encontra em situação mais difícil financeiramente, terá sempre meu apoio, incentivo e investimento do SAAE no que é possível. Aproveito para agradecer ao prefeito Airton Garcia e ao secretário de Governo, Netto Donato, pela autorização de termos como aliadas nesta empreitada estas duas importantes secretarias municipais, Saúde e Cidadania, bem como aos seus respectivos secretários e servidores. Presumo que será mais um sucesso”, disse o presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo

