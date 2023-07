SAAE fará instalação de rede de água e esgoto na general -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que fará uma remoção de rede de água e esgoto antigas, e instalação de novas estruturas, na Rua General Osório, logo após a linha do trem, a partir da tarde desta segunda-feira, 31/07. Como o trabalho exige cautela, cuidado e segurança, em uma previsão inicial o trânsito será interditado neste trecho durante, pelo menos, 5 dias. Portanto, até a próxima sexta-feira, 04/08. Contudo, a liberação pode ocorrer antes deste prazo.

O serviço é necessário porque precisa ser feito antes do começo das obras da empresa Rumo, responsável pela construção do anel viário no entorno do Viaduto da Estação. Como é uma região de grande fluxo, principalmente por causa do Poupatempo e Correios, é prudente que motoristas busquem rotas alternativas, que estarão sendo apontadas por agentes de trânsito no local.

