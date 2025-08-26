SAAE executa obra emergencial em faixa de Servidão

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) iniciou, no último domingo (24), uma obra emergencial para reparos na rede, cumprindo uma determinação judicial e em alinhamento com as negociações em andamento com os condomínios, especialmente o Parque Faber e outros que confrontam a faixa de servidão — área de terra sobre a qual um proprietário tem direito limitado de uso em benefício de instalações públicas, como linhas de transmissão de energia, gasodutos ou redes de água e esgoto.

Durante a análise técnica, foram identificadas tubulações deslocadas e risco de erosão em caso de chuvas, o que tornou urgente a intervenção. Para conter o problema, as equipes do SAAE realizaram reparos imediatos, incluindo o aterro de 490 metros cúbicos de terra — transportados em 80 caminhões, em sua maioria provenientes de doações particulares — além da restauração da rede.

Com as ações emergenciais, o SAAE assegurou a integridade da galeria pluvial e da rede de esgoto, garantindo que ambas continuassem operando normalmente.

