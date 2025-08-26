(16) 99963-6036
terça, 26 de agosto de 2025
Cidade

SAAE executa obra emergencial em faixa de Servidão

25 Ago 2025 - 16h25Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
SAAE executa obra emergencial em faixa de Servidão -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) iniciou, no último domingo (24), uma obra emergencial para reparos na rede, cumprindo uma determinação judicial e em alinhamento com as negociações em andamento com os condomínios, especialmente o Parque Faber e outros que confrontam a faixa de servidão — área de terra sobre a qual um proprietário tem direito limitado de uso em benefício de instalações públicas, como linhas de transmissão de energia, gasodutos ou redes de água e esgoto.

Durante a análise técnica, foram identificadas tubulações deslocadas e risco de erosão em caso de chuvas, o que tornou urgente a intervenção. Para conter o problema, as equipes do SAAE realizaram reparos imediatos, incluindo o aterro de 490 metros cúbicos de terra — transportados em 80 caminhões, em sua maioria provenientes de doações particulares — além da restauração da rede.

Com as ações emergenciais, o SAAE assegurou a integridade da galeria pluvial e da rede de esgoto, garantindo que ambas continuassem operando normalmente.

Leia Também

SAAE e Vita Engenharia promovem primeira audiência pública do plano municipal de coleta seletiva
Cidade10h39 - 26 Ago 2025

SAAE e Vita Engenharia promovem primeira audiência pública do plano municipal de coleta seletiva

Prefeito interino participa de plantio de araucárias em homenagem a mães que sofreram perda gestacional
Cidade06h25 - 26 Ago 2025

Prefeito interino participa de plantio de araucárias em homenagem a mães que sofreram perda gestacional

São Carlos participa de encontro estadual de gestores na área da pessoa com deficiência
Cidade21h08 - 25 Ago 2025

São Carlos participa de encontro estadual de gestores na área da pessoa com deficiência

São Carlos Realiza 3ª Pré-Conferência Municipal Dos Direitos Da Pessoa LGBTQIAPN+
30/0820h01 - 25 Ago 2025

São Carlos Realiza 3ª Pré-Conferência Municipal Dos Direitos Da Pessoa LGBTQIAPN+

USP abre inscrições para curso gratuito de análise de dados usando a linguagem de programação SQL
Cidade19h09 - 25 Ago 2025

USP abre inscrições para curso gratuito de análise de dados usando a linguagem de programação SQL

Últimas Notícias