segunda, 29 de dezembro de 2025
Cidade

SAAE esclarece causas de interrupções no abastecimento registradas no período do Natal

29 Dez 2025 - 09h15Por Jessica Carvalho R
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) divulgou, nesta semana, uma atualização sobre as ocorrências registradas no abastecimento de água durante o período do Natal em São Carlos. Segundo a autarquia, os episódios tiveram causas distintas e pontuais, não estando relacionados a uma falha única no sistema.

De acordo com o SAAE, a primeira intercorrência foi identificada no sistema Faber 3, onde uma falha em uma bomba impactou temporariamente o fornecimento de água. O problema foi solucionado, porém, na manhã do dia 24 de dezembro, um novo transtorno foi registrado com o rompimento de uma adutora na região da Bruno Ruggiero, provocando outra interrupção no abastecimento.

Já nos bairros Jardim Ipanema e São Carlos 3, a equipe técnica constatou uma falha no registro do reservatório. Para corrigir o problema, foi necessária a realização de manutenção corretiva, o que exigiu o fechamento temporário do sistema e gerou novo impacto no fornecimento de água nessas localidades.

Em relação à ocorrência registrada mais recentemente, o SAAE esclareceu que não se tratou de falta de água causada por falha operacional da autarquia. O problema, segundo a nota, foi provocado por uma obra particular. Por motivos que ainda estão sendo apurados, não houve a contenção adequada de um barranco, que acabou cedendo e danificando a rede de abastecimento do bairro, afetando os moradores da região.

A autarquia reforçou que realiza monitoramento contínuo do sistema de abastecimento, além de manutenções preventivas e corretivas, com o objetivo de garantir a regularidade no fornecimento de água. O SAAE destacou ainda que, em situações pontuais, fatores externos e imprevistos podem ocasionar interrupções temporárias, mas as equipes técnicas são acionadas imediatamente para a normalização do serviço.

Por fim, o SAAE informou que permanece à disposição da população para prestar esclarecimentos por meio de seus canais oficiais de atendimento.

