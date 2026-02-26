SAAE encontra 102 vazamentos durante mutirão no Santa Felícia

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) concluiu a primeira etapa do mutirão realizado no Grande Santa Felícia com a identificação de 102 vazamentos na rede de abastecimento de água. A ação teve início no sábado, 14 de fevereiro, e seguiu por dez dias, até 24 de fevereiro, com o objetivo de reduzir perdas e aumentar a eficiência do sistema na região.

Cinco equipes atuaram diariamente

Durante o período, cinco equipes trabalharam de forma intensiva no bairro, sendo três dedicadas a intervenções em vias públicas e duas responsáveis por serviços em calçadas.

Os trabalhos contaram com o uso do geofonamento, técnica especializada que permite localizar vazamentos não visíveis. O equipamento capta ruídos provocados pela água que escapa de forma subterrânea, possibilitando diagnósticos mais precisos e intervenções pontuais, sem a necessidade de grandes aberturas no pavimento.

Maioria dos vazamentos estava em calçadas

As ações foram realizadas de maneira setorizada, abrangendo os bairros que compõem o Grande Santa Felícia, estratégia que garantiu maior agilidade e produtividade às equipes.

Do total de 102 ocorrências identificadas, 76 vazamentos estavam localizados em calçadas e 26 em ruas. Em todos os casos, houve atuação imediata das equipes para contenção dos danos e reparo da rede.

De acordo com o presidente da autarquia, Derike Contri, os trabalhos continuam na região mesmo após o encerramento desta primeira fase. “Ainda há vazamentos visíveis e não visíveis em monitoramento. A iniciativa também será levada a outros bairros e integra o conjunto de ações permanentes voltadas à redução de perdas, preservação dos recursos hídricos e melhoria do abastecimento para a população”, afirmou.

