SAAE emite contas de água e esgoto com nova logomarca

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que durante esta semana, possivelmente, alguns moradores já estarão recebendo a conta de água e esgoto emitida pela autarquia com uma nova impressão. Nela, estará presente, também, na frente e verso, a nova logomarca desenvolvida e lançada, oficialmente, durante o aniversário de 54 anos do SAAE, comemorados no último dia 26/06.

"É importante avisarmos aos usuários para evitar que um ou outro tenha a percepção que se trata de alguma fraude e, por isso, deixe de pagar a conta. No restante, todos os demais dados e informações que havia na impressão anterior, estarão igualmente mantidos na atual, com mais clareza, detalhes e nitidez”, disse Paulo Henrique Gobbi, Chefe do Setor de Controle e Processamento de Dados do SAAE.

MAIS DE 120 MIL CONTAS - O SAAE imprime, por mês, ao redor de 123 mil contas, divididas em 25 grupos que abrangem São Carlos inteira. Este trabalho de impressão é desempenhado por três servidores que atuam na mini-gráfica que o SAAE mantém no Setor de Serviços Informatizados, que funciona ao lado da Gerência de Teconologia da Informação. Parte das contas impressas é entregue pela própria autarquia (95%) e outra parte pelos Correios (5%).

INFORMAÇÕES NA CONTA - Na conta ainda há endereços e horários das 5 unidades de atendimento presencial (centro, sede, Vila Prado, Cidade Aracy e Distrito de Santa Eudóxia); divulgação do 0800–300–1520; site: www.saaesaocarlos.com.br; WhatsApp: (16) 99638.3058 e ouvidoria do SAAE: (16) 3373-6427 e ouvidoria@saaesaocarlos.com.br. Além de informações gerais (0800, zap e ouvidoria) da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí –ARES/PCJ.

“Esse comunicado do SAAE é importante para que os usuários tenham o conhecimento prévio antes de receber as próximas contas. No cenário atual, onde há golpe pra todo lado, é quase natural que as pessoas possam estranhar, desconfiar, já que estavam habituadas a receber de uma forma e, agora, passarão a receber de outra. Portanto, quanto mais informação melhor”, disse o presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo.

