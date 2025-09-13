SAAE emite alerta de baixa reservação de água em São Carlos

Reservatório do SAAE -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) emitiu neste sábado (13) um alerta à população sobre os baixos níveis dos reservatórios da cidade. De acordo com o comunicado, os reservatórios Rui Barbosa, Vila Prado, Vila Nery e Cidade Aracy estão muito abaixo da média considerada aceitável para este período.

Essas unidades são responsáveis pelo abastecimento de grande parte dos moradores do município. A situação acende o sinal de alerta para o risco de colapso no fornecimento, caso não haja colaboração da população.

O SAAE pede que todos os usuários adotem práticas de consumo consciente, evitando desperdícios e utilizando a água de forma racional. “Mais do que nunca, é fundamental que cada morador faça sua parte para preservar o recurso e garantir que ele chegue a todas as casas neste momento de crise hídrica”, destacou a autarquia em nota.

