(16) 99963-6036
sexta, 03 de outubro de 2025
Cidade

SAAE e VITA realizam oficina sobre prognóstico do Plano Municipal de Coleta Seletiva em São Carlos

03 Out 2025 - 20h14Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
SAAE e VITA realizam oficina sobre prognóstico do Plano Municipal de Coleta Seletiva em São Carlos -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE), em parceria com a VITA Engenharia e Consultoria Ambiental, promoveu na última quinta-feira (2), às 19h, no Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP (CDCC), a Oficina 2 – Síntese do Prognóstico do Plano Municipal de Coleta Seletiva de São Carlos (PMCS-SC).

O encontro fez parte do cronograma de seis oficinas abertas ao público e teve como objetivo dialogar com a comunidade sobre os cenários futuros da coleta seletiva no município.

Debate sobre cenários da coleta seletiva

Na oficina, foram apresentados dois cenários prospectivos: o tendencial (com base na manutenção das práticas atuais) e o desejável (com avanços estruturais e de participação social).

Os participantes foram convidados a refletir sobre três questões centrais:

  • Qual é o cenário atual da coleta seletiva em São Carlos?

  • Qual seria o cenário ideal?

  • Quais caminhos podem levar a essa realidade?

As respostas permitiram o compartilhamento de percepções e propostas para a construção de um modelo mais eficiente de gestão dos resíduos recicláveis, orgânicos e sujeitos à logística reversa (como pilhas, baterias e pneus).

Importância da participação popular

O presidente do SAAE, Derike Contri, destacou que o envolvimento da comunidade é fundamental:“As oficinas e audiências que estamos realizando em parceria com a VITA são de extrema importância para que possamos promover o diálogo e construir, de forma coletiva, soluções eficientes e inteligentes para a gestão de resíduos sólidos em São Carlos.”

Sobre o Plano Municipal de Coleta Seletiva

O PMCS-SC é um instrumento estratégico que aprofunda o planejamento previsto no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). Seu foco está na melhoria da coleta seletiva, no tratamento dos resíduos orgânicos e no gerenciamento de produtos de logística reversa.

Todos os documentos e informações sobre o andamento das etapas do plano estão disponíveis no site do SAAE (saaesaocarlos.com.br), na aba Serviços > Resíduos Sólidos > Plano Municipal de Coleta Seletiva de São Carlos – SP

.

Leia Também

Palestra no Paço Municipal esclarece benefícios sociais do INSS
Cidade20h04 - 03 Out 2025

Palestra no Paço Municipal esclarece benefícios sociais do INSS

Crédito facilitado impulsiona comércio de São Carlos para as vendas de fim de ano
Cidade18h52 - 03 Out 2025

Crédito facilitado impulsiona comércio de São Carlos para as vendas de fim de ano

Nova vida no Parque Ecológico: veado-catingueiro nasce e ouriço-cacheiro é acolhido
Cidade17h07 - 03 Out 2025

Nova vida no Parque Ecológico: veado-catingueiro nasce e ouriço-cacheiro é acolhido

UFSCar celebra 10 anos do Observatório Astronômico com programação especial
Cidade17h02 - 03 Out 2025

UFSCar celebra 10 anos do Observatório Astronômico com programação especial

Solidariedade no Aracy: campanha arrecada brinquedos e mantimentos para festa do Dia das Crianças
Cidade16h04 - 03 Out 2025

Solidariedade no Aracy: campanha arrecada brinquedos e mantimentos para festa do Dia das Crianças

Últimas Notícias