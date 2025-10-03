SAAE e VITA realizam oficina sobre prognóstico do Plano Municipal de Coleta Seletiva em São Carlos

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE), em parceria com a VITA Engenharia e Consultoria Ambiental, promoveu na última quinta-feira (2), às 19h, no Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP (CDCC), a Oficina 2 – Síntese do Prognóstico do Plano Municipal de Coleta Seletiva de São Carlos (PMCS-SC).
O encontro fez parte do cronograma de seis oficinas abertas ao público e teve como objetivo dialogar com a comunidade sobre os cenários futuros da coleta seletiva no município.
Debate sobre cenários da coleta seletiva
Na oficina, foram apresentados dois cenários prospectivos: o tendencial (com base na manutenção das práticas atuais) e o desejável (com avanços estruturais e de participação social).
Os participantes foram convidados a refletir sobre três questões centrais:
-
Qual é o cenário atual da coleta seletiva em São Carlos?
-
Qual seria o cenário ideal?
-
Quais caminhos podem levar a essa realidade?
As respostas permitiram o compartilhamento de percepções e propostas para a construção de um modelo mais eficiente de gestão dos resíduos recicláveis, orgânicos e sujeitos à logística reversa (como pilhas, baterias e pneus).
Importância da participação popular
O presidente do SAAE, Derike Contri, destacou que o envolvimento da comunidade é fundamental:“As oficinas e audiências que estamos realizando em parceria com a VITA são de extrema importância para que possamos promover o diálogo e construir, de forma coletiva, soluções eficientes e inteligentes para a gestão de resíduos sólidos em São Carlos.”
Sobre o Plano Municipal de Coleta Seletiva
O PMCS-SC é um instrumento estratégico que aprofunda o planejamento previsto no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). Seu foco está na melhoria da coleta seletiva, no tratamento dos resíduos orgânicos e no gerenciamento de produtos de logística reversa.
Todos os documentos e informações sobre o andamento das etapas do plano estão disponíveis no site do SAAE (saaesaocarlos.com.br), na aba Serviços > Resíduos Sólidos > Plano Municipal de Coleta Seletiva de São Carlos – SP
.