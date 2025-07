Saae e Vita Engenharia promovem primeira oficina para plano municipal de coleta seletiva

Crédito: divulgação

Na terça-feira, 22 de julho, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE), em parceria com a empresa VITA Engenharia e Consultoria Ambiental, realizou a primeira oficina para a construção participativa do Plano Municipal de Coleta Seletiva de São Carlos (PMCS-SC), no Centro Municipal de Artes e Cultura - CEMAC. A VITA Engenharia foi contratada pelo SAAE para prestar consultoria especializada na realização de estudos, elaboração de propostas, sistematização de informações e assessoria técnica voltada à criação do PMCS-SC.

A OFICINA - O evento contou com a presença de mais de 60 participantes, representando um público bastante diverso, entre gestores públicos do SAAE e da Prefeitura, Câmara Municipal, além do Ministério Público, na pessoa do promotor, Dr. Flávio Okamoto, bem como estudantes, professores universitários, representantes da iniciativa privada que atuam na área de resíduos, membros da cooperativa de catadores da cidade - Coopervida, associações e organizações da sociedade civil.

Diante dessa multiplicidade de participantes, a equipe técnica da VITA conseguiu estabelecer um diálogo construtivo com os diferentes atores sociais e incorporar importantes contribuições sobre a realidade local e as necessidades específicas do município.

DISCUSSÃO EM GRUPOS - Durante a oficina, foi apresentada uma síntese inicial do diagnóstico da coleta seletiva em São Carlos. Foram abordados dados históricos e atuais sobre a gestão dos resíduos recicláveis, orgânicos e dos materiais sujeitos à logística reversa, além de informações sobre os percentuais de resíduos. Na sequência, os participantes foram divididos em quatro grupos, e as discussões realizadas por cada grupo foram registradas e consideradas pela equipe técnica.

SOBRE O PLANO - O Plano Municipal de Coleta Seletiva de São Carlos (PMCS-SC) é um instrumento estratégico, mais detalhado que o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), com foco na melhoria da gestão dos materiais recicláveis, dos resíduos orgânicos e dos produtos sujeitos à logística reversa, como pilhas, baterias e pneus.

A partir de um diagnóstico técnico aprofundado, seguido de prognóstico e planejamento estratégico, o plano visa reduzir a quantidade de resíduos destinados ao aterro sanitário, além de fomentar a cadeia da reciclagem e a economia circular no município.

PRÓXIMAS ETAPAS - Esta foi a primeira de uma série de seis atividades participativas que compõem o processo de elaboração do plano, sendo quatro oficinas e duas audiências públicas. O objetivo é promover uma análise crítica da realidade atual da coleta seletiva no município e, com base nisso, projetar diferentes cenários futuros para a tomada de decisão mais adequada. O plano é estruturado em três grandes etapas: diagnóstico, prognóstico e, por fim, a decisão sobre o melhor cenário a ser adotado.

O presidente do SAAE, Derike Contri, ressaltou a importância da participação social nesse processo. “A elaboração do PMCS-SC corresponde ao desdobramento de uma das ações recomendadas no PMGIRS, buscando a universalização e a eficiência do sistema de coleta seletiva no município. Poder contar com a participação de todos é essencial para construirmos um plano plural, com diferentes visões e que represente, de forma legítima, a coletividade.”

