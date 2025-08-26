SAAE e Vita Engenharia promovem primeira audiência pública do plano municipal de coleta seletiva

Imagem aérea São Carlos - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) e a VITA Engenharia e Consultoria Ambiental realizarão, no dia 27 de agosto, às 19h, na Escola Estadual Luiz Viviani Filho (Rua Reinaldo Pizani, nº 580 – Cidade Aracy), a 1ª Audiência Pública do Plano Municipal de Coleta Seletiva de São Carlos (PMCS-SC).

Durante a elaboração do plano, estão previstos diversos momentos de diálogo com a sociedade civil e demais interessados. A primeira audiência pública será dedicada à apresentação e discussão do diagnóstico, trazendo o panorama atual da gestão de resíduos em São Carlos.

A participação da população é fundamental. Para se inscrever e consultar os documentos preliminares, basta acessar o site saaesaocarlos.com.br, na aba Serviços > Resíduos Sólidos > PMCS –SC, Plano Municipal de Coleta Seletiva de São Carlos.

PLANO MUNICIPAL - O Plano Municipal de Coleta Seletiva de São Carlos (PMCS-SC) é um instrumento estratégico, mais detalhado que o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), com foco na melhoria da gestão dos materiais recicláveis, dos resíduos orgânicos e dos produtos sujeitos à logística reversa, como pilhas, baterias e pneus.

A partir de um diagnóstico técnico aprofundado, seguido de prognóstico e planejamento estratégico, o plano tem como objetivos reduzir a quantidade de resíduos destinados ao aterro sanitário, além de fortalecer a cadeia da reciclagem e a economia circular no município.

O presidente do SAAE, Derike Contri, reforça a importância da participação de todos na elaboração do PMCS-SC. “O Plano Municipal de Coleta Seletiva é um instrumento estratégico para São Carlos. Para que ele seja efetivo, é essencial o diálogo permanente, a participação de todos é fundamental para construirmos juntos um modelo de coleta seletiva mais eficiente e sustentável para o município.”

Assessoria SAAE

