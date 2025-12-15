SAAE e USP desenvolvem modelo de avaliação baseado em evidências para gestão de resíduos sólidos em São Carlos

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) participou, nos dias 11 e 12 de dezembro, de uma agenda técnica com a Universidade de São Paulo (USP) voltada à cocriação de um modelo de avaliação baseado em evidências para projetos e políticas de sustentabilidade na gestão de resíduos sólidos urbanos.

Representaram o SAAE o presidente da autarquia, Derike Rafael Contri; o gerente de Manejo de Resíduos Sólidos, Dione Henrique de Souza Daniel; a chefe do Setor de Resíduos do Serviço de Saneamento Básico, Priscila Lopes de Oliveira; e o fiscal ambiental Caique Kapp Cardoso. Também participou da agenda o secretário municipal do Clima e Meio Ambiente, José Wamberto Zanquim Junior.

A equipe de pesquisa foi composta pela professora associada do Departamento de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de São Carlos (SEP/EESC-USP), Janaina Mascarenhas, além de pesquisadores da University of Portsmouth e da The British Academy, ambas do Reino Unido: Flavio Hourneaux, Ticiana Vincenzi, Emre Cinar, Diego Vazquez-Brust e Mahsa Ghaffari.

A iniciativa tem como foco a aplicação do Evidence-Informed Policymaking (EIPM), abordagem que integra dados, evidências técnicas, experiência prática e o contexto local para qualificar a tomada de decisão no setor público. O objetivo é desenvolver, em parceria com municípios brasileiros, um guia de avaliação baseado em evidências, adaptado às capacidades institucionais e às realidades locais.

Durante os encontros, foram debatidos temas como a caracterização dos projetos em andamento, as capacidades institucionais, as estruturas e processos de gestão, a cultura organizacional orientada por evidências e a articulação em redes de colaboração.

