SAAE e diretoria regional de ensino firmam parceria pelo meio ambiente

Uma reunião entre o presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE), Engenheiro Mariel Olmo, e a Dirigente Regional de Ensino, Profa. Débora Gonzalez Costa Blanco, juntamente com sua equipe de Educação Ambiental, firmou parceria importante para desenvolver um projeto ambiental nas escolas da rede estadual. A proposta faz parte das novas diretrizes do SAAE, que pretendem dispensar um cuidado mais intenso e extenso do meio ambiente além de dar maior visibilidade e alcance dos serviços prestados pela autarquia nas escolas e, com isso, permitir um efeito multiplicador entre os estudantes e suas famílias. A parceria entre as instituições prevê, além de outras ações a curto, médio e longo prazos, o aumento imediato do número e da atuação dos ‘Embaixadores Ambientais’ que, recentemente, foram reconhecidos internacionalmente como modelo eficaz de educação ambiental.

“Estou extremamente feliz e sobretudo otimista com essa parceria que estamos iniciando com as escolas da rede pública estadual, através da Diretoria Regional de Ensino. É muito importante que o SAAE também seja conhecido por toda essa comunidade escolar (alunos, professores, funcionários) e, claro, suas respectivas famílias. Afinal, é um contingente enorme de pessoas que terá conhecimento de nossas atividades internas e externas, e de nosso cuidado e respeito com o meio ambiente, além das várias parcerias e diversos projetos realizados na ETA (Estação de Tratamento de Água) e ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), juntamente com universidades, centros de pesquisa e demais organismos que priorizam a questão ambiental”, frisou o presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo.

Para a Dirigente Regional de Ensino, Profa. Débora Gonzalez Costa Blanco, a parceria firmada entre o SAAE e Diretoria de Ensino fortalece demais o Programa de Educação Ambiental das escolas estaduais. “Nossos Embaixadores Ambientais precisavam desse apoio para potencializar a execução das ações de preservação do meio ambiente. Essa iniciativa do presidente do SAAE, Mariel Olmo, em apoiar nosso programa, representa o reconhecimento da educação para o futuro da cidade e, sem dúvida, dá um passo importante para estimular mudanças significativas de comportamento nas pessoas”.

