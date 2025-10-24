SAAE e Conam discutem ações para reduzir perdas de água em São Carlos

Na manhã desta sexta-feira (24), o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos realizou uma reunião com representantes da Consultoria em Administração Municipal (Conam) para avançar nas estratégias de controle e redução de perdas de água no município.

Durante o encontro, a Conam apresentou um diagnóstico técnico elaborado a partir de dados fornecidos pelo SAAE em reuniões anteriores. O estudo traça um panorama detalhado do sistema de abastecimento e aponta medidas que podem contribuir para reduzir desperdícios e aumentar a eficiência operacional.

Participaram da reunião servidores das áreas de Engenharia e Gestão Técnica, Obras e Saneamento, Manutenção e Operação, Planejamento e Projetos, além do setor de Gestão e Controle de Perdas. A iniciativa integra o processo de elaboração do Plano de Ação contra Perdas de Água, documento que orientará as próximas etapas do programa.

O trabalho desenvolvido considera aspectos técnicos, financeiros, ambientais e sociais, com o uso de metodologias específicas para subsidiar as decisões da autarquia. Segundo o SAAE, a proposta é fortalecer o combate às perdas num cenário cada vez mais desafiador, marcado pela escassez hídrica e pelas mudanças climáticas.

O presidente do SAAE, Derike Contri, destacou que o órgão tem intensificado as ações voltadas ao uso racional dos recursos.“Com o Plano de Ação, o SAAE reafirma seu compromisso com o uso sustentável da água e com a melhoria constante da qualidade dos serviços prestados à população. A redução das perdas traz benefícios diretos: economia financeira, maior disponibilidade de água, menor captação em rios e mananciais e, consequentemente, menor impacto ambiental”, afirmou.

Nos últimos anos, o SAAE tem realizado investimentos contínuos em manutenção preventiva, modernização de redes e aprimoramento de processos, reforçando a meta de diminuir as perdas e garantir um sistema de abastecimento mais eficiente e sustentável para São Carlos.

