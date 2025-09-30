SAAE discute soluções sustentáveis para melhorar abastecimento e reduzir desperdícios

Na manhã da última segunda-feira (29), o presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Dreike Contri, participou de uma reunião com equipes técnicas das áreas de Tecnologia da Informação, Obras e Saneamento, Manutenção e Operação, Planejamento e Projetos, além do setor de Gestão e Controle de Perdas. O encontro contou ainda com a participação, por videoconferência, de representantes da Consultoria em Administração Municipal (Conam).

O objetivo do encontro foi dar continuidade à elaboração de um Plano de Ação contra Perdas de Água, que busca fortalecer estratégias de redução de desperdícios no sistema de abastecimento. A proposta envolve diferentes áreas do SAAE e considera fatores técnicos, financeiros, ambientais e sociais, com a aplicação de metodologias específicas para apoiar o processo de tomada de decisão.

Durante a reunião, foram debatidas alternativas para ampliar a eficiência operacional e aperfeiçoar a manutenção da rede. A ideia é promover a melhoria contínua da gestão e intensificar o combate às perdas de água, que representam não apenas prejuízo econômico, mas também impacto ambiental e social.

“Nosso objetivo é implementar soluções estratégicas que permitam reduzir significativamente as perdas de água, aumentar a eficiência operacional do sistema e garantir um abastecimento confiável e sustentável, atendendo cada vez melhor às necessidades da população”, afirmou o presidente Dreike Contri.

