Saae de São Carlos amplia atendimento presencial para usuários

Em todas as unidades, os moradores podem pedir ligação inicial de água e esgoto, entre outros serviços - Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) inaugurou nesta quarta-feira, 28, mais uma unidade de atendimento presencial, desta vez na própria sede, na Avenida Getúlio Vargas, 1500. Este novo espaço é mais uma opção, além dos outros quatro: Rua 7 de setembro, 2152, no centro; Rua Lucy Serillo, 155, na grande Cidade Aracy; Rua Bernardino de Campos, 636, na Vila Prado; e na Rua Cristóvão Martinelli, 22, no distrito de Santa Eudóxia.

Em todas as unidades, os moradores podem pedir ligação inicial de água e esgoto, revisão de contas, fornecimento de segunda via, atualização cadastral, negociação e renegociação de dívidas, além da oportunidade de conversar com uma Assistente Social se houver necessidade. O horário de atendimento em todos os locais é das 8h30 às 16h30. É importante que o usuário leve um documento de identidade e uma conta de água.

“Por orientação da presidência, como não temos mais agendamentos de serviços pela internet, colocamos mais um endereço à disposição das pessoas para resolver qualquer demanda que tenham junto a autarquia”, disse Regina Célia, Gerente de Gestão Comercial do SAAE.

Já o presidente, Engenheiro Mariel Olmo, disse que a ideia é continuar analisando a chance de abertura de outros locais de atendimento presencial para que o SAAE consiga aumentar a sua presença junto à população, em novas regiões da cidade. “Todos querem uma creche, uma escola e um posto de saúde perto de casa. Com o crescimento de São Carlos, e com a novas ligações de água e esgoto, é claro que um atendimento do Saae mais perto também é mais confortável para todos. Tenham certeza que nossos esforços têm sido intensos nessa direção”.

