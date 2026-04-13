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segunda, 13 de abril de 2026
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SAAE conclui obra em área crítica e substitui 130 metros de coletor de esgoto no Cidade Aracy

13 Abr 2026 - 13h16Por Jessica CR
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SAAE conclui obra em área crítica e substitui 130 metros de coletor de esgoto no Cidade Aracy -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) concluiu, na última sexta-feira (10), a obra de substituição de 130 metros de coletor de esgoto no bairro Cidade Aracy, em São Carlos. Os trabalhos tiveram início na segunda-feira (6).

A intervenção foi realizada em um ponto considerado crítico pela autarquia, que já vinha sendo monitorado devido à necessidade de melhorias no sistema. Com a troca da tubulação, o objetivo é aumentar a eficiência no escoamento do esgoto, além de garantir mais segurança e qualidade ao sistema de saneamento que atende os moradores da região.

De acordo com a presidente interina do SAAE, Rita Camargo, que está à frente da autarquia durante o período de férias do presidente Derike Contri, a obra faz parte de um planejamento contínuo de modernização e manutenção preventiva da infraestrutura.

“Estamos atuando de forma estratégica em pontos que demandam atenção técnica permanente, promovendo melhorias estruturais que fortalecem o sistema de coleta e garantem mais eficiência operacional. Essa obra representa mais um investimento direto na qualidade do saneamento oferecido à população”, destacou.

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