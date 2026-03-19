O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos concluiu nesta semana a interligação entre os Centros de Produção, Reservação e Distribuição dos bairros Jardins do Porto e Terra Nova. A obra, iniciada no dia 2 de março, já está em operação e amplia a oferta de água na região da Grande Santa Felícia, além de garantir mais flexibilidade ao sistema.

Com a nova configuração, bairros como Santa Angelina e Jardim Ipanema, que antes eram atendidos pelos sistemas do Terra Nova e do São Carlos III, passam a ser abastecidos pelo centro do Jardins do Porto. A mudança também trouxe alívio operacional ao poço do Terra Nova, que agora contribui para o fornecimento de água em regiões como Jardins do Bosque, Embaré e Santa Felícia.

Segundo o SAAE, as intervenções resultaram em um aumento de aproximadamente 3 milhões de litros de água por dia, além de permitir maior eficiência nas manobras operacionais, reduzindo riscos de desabastecimento.

As obras incluíram a construção de uma nova prumada no reservatório, interligações entre adutoras e a substituição da bomba por um equipamento de maior capacidade — etapa que está em fase final. O poço do Jardins do Porto, construído como contrapartida de empreendimentos da região, opera atualmente com produção de cerca de 30 m³/h, embora tenha capacidade nominal de até 200 m³/h.

Outro fator que contribuiu para a melhoria do sistema foi um mutirão realizado pelo SAAE entre os dias 14 e 24 de fevereiro para combater perdas de água na região da Grande Santa Felícia. Durante a ação, foram identificados 141 vazamentos — 96 em calçadas e 45 em vias públicas — todos atendidos imediatamente.

Cinco equipes atuaram diariamente na operação, que utilizou tecnologia de geofonamento para detectar vazamentos não visíveis por meio da captação de ruídos na rede, aumentando a precisão dos reparos.

De acordo com o presidente do SAAE, Derike Contri, as medidas representam um avanço importante para o abastecimento da cidade. “Estamos falando de intervenções estratégicas, que fortalecem a estrutura do sistema e ampliam nossa capacidade de resposta. Essa interligação nos dá mais segurança operacional, reduz riscos de desabastecimento e melhora diretamente a qualidade do serviço prestado à população”, afirmou.

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