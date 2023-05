Saae conclui nova etapa de recape no centro e em 19 bairros

Crédito: Divulgação

Dando continuidade a orientação da presidência do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae), a autarquia concluiu mais uma etapa de serviço de recape na região central da cidade e em 19 bairros. O trabalho fez parte de atendimento a mais regiões para diminuir o tempo de espera dos moradores e a quantidade de buracos abertos nas ruas pelo SAAE para ligações de água e esgoto. Hoje, cerca de 200 buracos esperam conserto.

Foram atendidas, desta vez, além da Rua Marechal Deodoro, no centro, outras 25 ruas de 19 bairros: Jardim Bandeirantes, Jardim Santa Paula, Vila Nery, Jardim Tangará, Jacobucci, Jardim Real, Jardim São João Batista, Vila Costa do Sol, Vila Nossa Senhora de Fátima, Vila Irene, Parque Santa Mônica, Parque Arnold Schmidt, Romeu Tortorelli, Santa Felícia, Parque Sisi, Planalto Paraíso, Jardim São Carlos, Vila Celina e Vila Marina.

De acordo com o Gerente de Manutenção e Operações, Lauriberto Corcci (Mola), na sequência outras regiões serão imediatamente contempladas. “Recebemos esta orientação da presidência e todo o empenho da equipe é nesse sentido e nessa direção”, disse ele.

Já o presidente do Saae, Engenheiro Mariel Olmo, fez questão de salientar mais uma vez: “Todo buraco que o Saae abriu, será fechado, e com qualidade do serviço. Não importa o tempo que será necessário para isso. Aumentamos mais uma equipe justamente para agilizar essa atividade e, com isso, devolver o melhor fluxo e segurança nas ruas e, claro, garantir a satisfação dos moradores”.

Leia Também