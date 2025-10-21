SAAE conclui interligação da adutora do poço profundo do Cedrinho

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) concluiu nesta terça-feira, 21 de outubro, a interligação da adutora do Centro de Produção, Reservação e Distribuição do Cedrinho com a adutora existente, localizada na esquina da Rua Santa Gertrudes com a Rua da Paz. A intervenção marca uma etapa importante e fundamental no processo de início da operação do novo poço, reservatório e adutora construídos no Cedrinho, ampliando a capacidade de abastecimento da região do bairro Cidade Aracy.

ETAPAS DA OBRA – Com 326 metros de profundidade e vazão estimada em 200 m³/h, o poço profundo será integrado a um reservatório metálico apoiado, com capacidade para 2.650 m³ de água, o equivalente a 2 milhões e 650 mil litros.

Vale lembrar que diversas etapas já foram concluídas com êxito: perfuração do poço, introdução dos tubos de revestimento, colocação do pré-filtro (com areia de granulometria controlada), lavagem do poço, desenvolvimento da vazão e teste preliminar de vazão.

O presidente do SAAE, Derike Contri, destacou a importância da obra e o empenho da autarquia na conclusão do projeto. “Estamos trabalhando intensamente para que este projeto seja finalizado o mais rápido possível. Passamos por um momento de estiagem que reforça a necessidade urgente do planejamento hídrico, de pensar no presente e garantir o futuro. A entrega desta obra representará um grande avanço na qualidade do saneamento básico, especialmente para os moradores da região do Cidade Aracy, como sempre fez questão de salientar o prefeito Netto Donato”, afirmou Derike.

O prefeito Netto Donato, por sua vez, mostrou-se satisfeito com o andamento e cronograma da obra que irá trazer um fôlego a mais para a captação e, principalmente, para a distribuição de água a uma parcela significativa de moradores. “É uma alegria imensa poder entregar este poço e reservatório gigantescos já no meu primeiro ano de governo. E este entusiasmo é maior ainda porque sei que vai atender, de modo todo especial e quase particular, a nossa querida Cidade Aracy. Portanto, nas primeiras semanas de dezembro, antes do Natal, São Carlos irá comemorar e receber como presente para esta e para as futuras gerações, um novo equipamento que promoverá um salto de qualidade extraordinário no saneamento básico de todos os são-carlenses”.

