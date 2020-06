Saae comunica que pode faltar água em alguns bairros

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE São Carlos – comunica que iniciou nesta manhã os trabalhos de manutenção corretiva da bomba do poço do Centro de Produção, Reservação e Distribuição do Vila Alpes – Rua Ernesto Gonçalves Rosa Júnior.

Todos os esforços estão sendo providenciados para a substituição do equipamento de bombeamento, além de auxiliar o abastecimento com carretas pipas.

Poderá haver desabastecimentos pontuais nos seguintes bairros:

Vila Alpes, Castelo Branco, Azulville I e II, D. Industrial, Jardim São Paulo, Vila Luthfalla, Vila Izabel, Lagoa Serena, Jardim Maracanã, Jardim Dona Francisca.

Previsão para conclusão dos trabalhos de manutenção: início da madrugada de 06/06/2020, sábado. Poderá haver necessidade de revisão do prazo de conclusão dos trabalhos.

Com as dificuldades geradas pela pandemia de COVID-19, o SAAE São Carlos solicita a compreensão e colaboração dos consumidores no sentido de utilizar água somente para tarefas essenciais e inadiáveis.

A normalização do abastecimento das regiões eventualmente afetadas ocorrerá de forma gradual.

Para atualização da previsão de conclusão dos trabalhos e outras informações, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento ao usuário através do nº 0800-111-064. A ligação é gratuita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também