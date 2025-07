SAAE comunica interdições em vias para obras de drenagem e pavimentação

imagem ilustrativa/arquivo -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) anunciou uma série de interdições viárias que ocorrerão ao longo desta semana, em virtude da continuidade das obras do sistema de drenagem e pavimentação asfáltica em diversos pontos da cidade.

Na terça-feira (22), foram interditados os seguintes trechos da Rua Professora Cacilda Marcondes Costa: a esquina com a Rua Elpídio Reali e o cruzamento da Elpídio Reali com a Estrada Municipal Washington José Pêra.

Já na quarta-feira (24), a interdição acontecerá na Estrada Municipal Washington José Pêra, no sentido Centro-Bairro, na altura da Rua Hebert de Souza, para execução de obra de drenagem. O desvio será feito pela Rua José Sudano Neto, rotatória do Loteamento Salto do Monjolinho, até a rotatória da Rua Gipsy Garcia Ferreira.

Na quinta (25) e sexta-feira (26), a mesma via será interditada no sentido Bairro-Centro, no cruzamento com a Rua Gipsy Garcia Ferreira. O trânsito será desviado pelas ruas Gipsy Garcia Ferreira, João Franco, Antônio Scurachio, Leoncio Zambel, avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino, com retorno pela avenida José Pereira Lopes.

O SAAE solicita a compreensão da população e reforça a importância de atenção à sinalização e respeito às rotas alternativas para garantir a segurança dos motoristas e trabalhadores durante os serviços.

