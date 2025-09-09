SAAE comunica interdição na rua José Bonifácio nesta quarta-feira

interdiçao -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que a rua José Bonifácio, na esquina com a rua Conde do Pinhal, será interditada nesta quarta-feira (10), para a execução de serviços de ligação de água e esgoto, com abertura asfáltica na altura do número 1196.

De acordo com o órgão, os trabalhos terão início às 8h, com previsão de término às 11h. Durante esse período, o tráfego de veículos estará bloqueado no local.

O SAAE solicita atenção redobrada à sinalização instalada e orienta que os motoristas utilizem rotas alternativas.

