terça, 09 de setembro de 2025
Cidade

SAAE comunica interdição na rua José Bonifácio nesta quarta-feira

09 Set 2025 - 13h51Por Jessica Carvalho R.
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que a rua José Bonifácio, na esquina com a rua Conde do Pinhal, será interditada nesta quarta-feira (10), para a execução de serviços de ligação de água e esgoto, com abertura asfáltica na altura do número 1196.

De acordo com o órgão, os trabalhos terão início às 8h, com previsão de término às 11h. Durante esse período, o tráfego de veículos estará bloqueado no local.

O SAAE solicita atenção redobrada à sinalização instalada e orienta que os motoristas utilizem rotas alternativas. 

