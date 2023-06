SAAE completa 54 anos e lança novo site e logomarca

LANÇAMENTOS – Durante o encontro, foi apresentada a nova logomarca do SAAE, houve a divulgação da presença da autarquia nas redes sociais (facebook, instagram e youtube), além da estreia dos primeiros seis vídeos de orientação aos usuários apresentados por funcionários de carreira da instituição. “A ideia foi e é ‘humanizar’ esse trabalho, permitir que servidores do próprio SAAE falem com os usuários sobre os diversos temas que dizem respeito aos dois lados: quem presta e quem recebe os serviços. Agora, conversamos sobre atendimento, débitos, novo padrão de instalação de água e esgoto, cuidados com hidrômetros, com produtos e objetos jogados na rede de esgoto em casa, e a conta digital. Na sequência, faremos novos vídeos de mais assuntos sob responsabilidade do SAAE”, disse o chefe de gabinete, José Augusto Santana, autor das ideias colocadas em prática.

FOTO/ PDV/ EX-PREFEITO - Ainda como parte das comemorações do aniversário, houve a colocação da foto do atual presidente na galeria de presidentes na entrada principal da sede. A foto do Engenheiro Mariel Olmo, 15º presidente, foi doada pela CASSAE- Caixa Auxiliar dos Servidores do SAAE, presidida por Régis Zambom. Também foram homenageados com uma placa 11 servidores do SAAE que se despediram, através do PDV – Plano de Demissão Voluntária, depois de 20, 30 e até mais de 50 anos de trabalho prestados à autarquia. O vereador Bruno Zancheta entregou moção de congratulações pelos 54 anos do SAAE, emoldurada em quadro, juntamente com todos os vereadores presentes. Outro destaque na solenidade foi a presença de José Bento Carlos Amaral, hoje com 92 anos, e que na época da inauguração do SAAE, em 26 de junho de 1969, era prefeito de São Carlos.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral, parabenizou a todos os servidores e o presidente pelo aniversário, e disse que o SAAE deve ser defendido sempre. “O SAAE é de São Carlos, atende São Carlos e merece o reconhecimento e o respeito de cada morador de nossa cidade. É o nosso grande patrimônio na área do saneamento básico, que evita doenças e, por isso, mais do que tratamento de água e de esgoto, leva saúde à população”. A Profa. Débora Costa Blanco, dirigente regional de Ensino, que tem parcerias importantes com o SAAE, como o ‘Selo Lobo-Guará’ e ‘Embaixadores Ambientais’, também elogiou as atividades desempenhadas. “O SAAE é um parceiro extraordinário principalmente nas ações que dizem respeito a educação ambiental. Com o atual presidente, firmamos projetos significativos e queremos que sejam ampliados”. O presidente do Sindispam, Adail Alves de Toledo, agradeceu pelo convite e disse que o SAAE é um orgulho de São Carlos. “A autarquia, ao longo de sua história, e graças a seus servidores, prestou um serviço de excelência para São Carlos e deve continuar nesse ritmo”.

Netto Donato, secretário de Governo e representante do prefeito Airton Garcia na solenidade, deixou claro que a autarquia sempre terá, por parte da Prefeitura, um olhar de admiração e respeito. “Quem já fez muito nestes 54 anos, pode fazer muito mais nos próximos. Quero deixar claro que nós, e principalmente o prefeito Airton Garcia, somos defensores e, acima de tudo, incentivadores incansáveis das atividades e dos serviços públicos prestados pelo SAAE. O prefeito pediu para que eu transmita a todos o abraço e os parabéns dele”.

O engenheiro Mariel Olmo, presidente do SAAE, agradeceu a todos pela presença na comemoração do aniversário. “Esta história da autarquia, até aqui, 54 anos, foi construída por muitas mãos. Reconheço e parabenizo o empenho e esforço dos atuais e ex-funcionários, bem como a dedicação dos ex-presidentes. E afirmo que nossa postura será sempre na direção da valorização de quem faz o SAAE no dia a dia, de quem está em contato permanente com o usuário que, afinal, é nossa razão de existir. Que venham os próximos 54, que venha o ‘centenário’, sempre com trabalho, eficiência, projetos, avanços e melhoria da qualidade do atendimento prestado a cada morador de São Carlos”.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) comemorou seu aniversário de 54 anos nesta segunda-feira, 26/06, com um grande encontro na sede da Avenida Getúlio Vargas, que reuniu diversos atuais e ex-funcionários, 5 ex-presidentes, além de representantes de vários setores, como ACISC e AEASC. O presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo, como anfitrião, compôs a mesa de autoridades com o presidente da Câmara Municipal, Marquinho Amaral; Adail Alves de Toledo, presidente do Sindispam; Débora Costa Blanco, diretora Regional de Ensino; Netto Donato, secretário de Governo que, na ocasião, também representou o prefeito Airton Garcia, além do ex-prefeito de São Carlos, José Bento Carlos Amaral.