Saae começa substituição de coletor de esgoto no São Judas Tadeu

MP ACOMPANHA SITUAÇÃO - A demanda dos moradores da região pela melhoria do sistema é antiga, inclusive com acompanhamento do Ministério Público Estadual. Para resolver a situação, o SAAE São Carlos desenvolveu um projeto para substituição do coletor, por um sistema mais moderno, com diâmetro de 40 cm e mais de 900 metros de extensão, em tubos em PEAD (polietileno de alta densidade) de dupla parede, que proporciona elevada durabilidade e alta capacidade de vazão.

RIGOR DA CETESB E DA LEGISLAÇÃO - O novo coletor foi dimensionado para atender não apenas as vazões atuais, mas também a expansão futura dos bairros atendidos. Todo o licenciamento ambiental do projeto foi feito junto à CETESB, de acordo com as diretrizes da legislação atual pertinente. A obra, que tem custo total de R$ 750.199,84 e conta com recursos obtidos pelo SAAE junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, com contrapartida da autarquia, deverá ser concluída até outubro de 2025.

“Trata-se de obra de elevado interesse público, na medida em que melhora as condições do sistema de esgoto da região, com a eliminação dos riscos de danos ambientais decorrentes de vazamentos ou extravasamento de esgoto. O coletor atual é constituído de tubos de concreto, há mais de 30 anos em serviço, possui diâmetro de 30cm e, justamente pelo crescimento da população, opera acima da capacidade recomendada. Pelo desgaste natural, a demanda de manutenção é frequente e as operações são de alta complexidade. Agrava o fato de que a cada evento e intervenção, é inevitável o vazamento de esgoto sanitário no Córrego do Gregório. O importante é salientar que o problema já tem data marcada para ser resolvido”, disse o presidente do SAAE, Derike Contri.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) deu início aos trabalhos de substituição do coletor de esgoto, paralelo ao Córrego do Gregório, na região dos bairros São Judas Tadeu e Azulville, no trecho compreendido entre a rodovia SP-310 e a Avenida Vicente Pelicano.