SAAE começa intervenções para evitar recortes de ruas após recape

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) começou nesta sexta-feira (12/05) a troca do coletor de esgoto na rua Rio Branco, no Jardim Jockey Club. Esse trecho faz parte do calendário do novo programa de recape da Prefeitura, que deve começar em breve e é executado pela Secretaria de Obras Públicas.

A ação integra um projeto de atividades planejadas e combinadas previamente entre a secretaria e a autarquia, para evitar que após o recape as ruas sejam abertas ou recortadas novamente.

“Começamos as intervenções que cabem ao SAAE antes da chegada do recape. Portanto, onde há coletor de esgoto na rua estamos mudando para a calçada, onde há rede de água também estamos transferindo para a calçada para que, no futuro, não seja necessário outro recorte para manutenção. E isso, claro, além de não trazer transtornos aos moradores, também garante mais durabilidade ao asfalto”, disse o presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo.

