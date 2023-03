Saae coloca tampas de concreto ao redor de poços de visita de água e esgoto

Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) começou a resolver um problema antigo na região central de São Carlos: os buracos e o mau cheiro provocados pelo acúmulo de água da chuva e esgoto. A autarquia está fabricando e colocando tampas de concreto para ajustar em volta das de ferro sobre os poços de visita de água e esgoto. O serviço, nessa primeira etapa, é no centro por causa do maior movimento de veículos, mas a proposta é estender o trabalho para outras regiões da cidade.

“O Saae está abrindo uma licitação para também poder altear as tampas de visita de outros locais para regularizar a situação de buracos. Além do perímetro do Mercadão, já chegamos na rua Visconde de Inhaúma onde o problema era bastante intenso”, disse o Engenheiro Mariel Olmo, presidente do órgão.

A autarquia já faz um levantamento sobre a quantidade de poços de visita que precisam desse reforço. A ideia é que esse trabalho seja feito antes de uma nova intervenção de recape por parte da Prefeitura, com investimento de R$ 15 milhões. “É importante que primeiro seja feito esse reparo, para que o recape não precise ser aberto ou recortado para a colocação dessas tampas concretadas. Uma reivindicação de comerciantes do centro e população em geral que, agora, queremos atender com planejamento, cronograma e eficiência”, salientou Mariel.

