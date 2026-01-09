SAAE atua em ponto crítico de descarte irregular no Jardim Embaré III

Uma ação integrada envolvendo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, a Secretaria de Conservação e Qualidade Urbana e a São Carlos Ambiental foi realizada nesta sexta-feira (9) para enfrentar o descarte irregular de resíduos no cruzamento das ruas Ozório Augusto de Carvalho e Professora Luiza Galvão, no Jardim Embaré III.

O ponto é considerado crítico e recorrente para o descarte ilegal. Desde novembro de 2025, o SAAE vinha adotando medidas para solucionar o problema. Durante a semana, um fiscal ambiental esteve no local para identificar os responsáveis e, nesta sexta-feira, foi feita a limpeza completa da área.

Também está prevista a retirada dos contêineres instalados anteriormente. Como a região conta com coleta domiciliar regular, não há necessidade de mantê-los. Além disso, serão instaladas placas de sinalização informando a proibição do descarte irregular.

Durante a ação, foram encontrados sofás, colchões, restos de obras, armários e até resíduos de animais mortos, além de forte mau cheiro — situação que evidencia a falta de conscientização e o impacto negativo ao espaço público.

Descarte irregular é crime

O descarte irregular de lixo doméstico, entulho, eletrônicos e outros resíduos em vias públicas, terrenos baldios, rios ou áreas abertas configura crime ambiental, sujeito a multas e outras penalidades. A prática traz riscos à saúde pública, favorece a proliferação de vetores de doenças e causa danos ao meio ambiente, como a poluição do solo e da água.

O SAAE informa que os pontos mais críticos do município já foram mapeados e recebem atenção especial. Mesmo com fiscalização e a existência de seis Ecopontos, o comportamento irregular ainda persiste.

A população pode colaborar encaminhando fotos e informações que auxiliem na identificação de veículos e responsáveis. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 300 1520, que também atende via WhatsApp, ou presencialmente nas unidades do SAAE.

“A colaboração da população é fundamental para garantir a destinação correta dos resíduos e combater práticas que prejudicam o meio ambiente e a saúde pública. Quando cada cidadão faz a sua parte, contribuímos para uma cidade mais limpa e com mais qualidade de vida”, afirmou o presidente do SAAE, Derike Contri.

Descarte correto nos Ecopontos

São Carlos conta com seis Ecopontos para a entrega voluntária e gratuita de resíduos que não devem ser colocados na coleta comum. Neles, é permitido descartar:

Resíduos da construção civil (RCC);

Podas e cortes de árvores;

Resíduos volumosos (sofás, poltronas, armários, mesas);

Eletroeletrônicos, pneus e recicláveis (papel, papelão e plástico).

Não é permitido o descarte de pilhas e baterias, gesso, amianto, recipientes de agrotóxicos, solventes, óleos e outros resíduos perigosos. O limite diário para resíduos volumosos é de até 1 m³. Volumes maiores e materiais perigosos exigem contratação de serviço particular autorizado.

Endereços dos Ecopontos

São Carlos VIII: Rua Capitão Luiz Brandão, 1847 (esq. Av. Cônego A. Volpe)

Jardim Paulistano: Rua Indalécio de Campos Pereira, 1120 (esq. Rua Américo J. Canhoto)

Jardim Medeiros: Rua Aristodemo Pelegrini, s/n (esq. Rua João Genovez)

Vida Nova (Planalto Verde): Av. Regit Arab, 1205

Jardim Ipanema: Rua Miguel Petrucelli, s/n

Cidade Aracy: Av. Arnoldo Almeida Pires, 1.507

Horário de funcionamento:

Segunda a sexta, das 8h às 18h.

Sábados, domingos e feriados, das 8h às 12h.

