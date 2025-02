SAAE atribui ao calor falta de água em São Carlos

Torneira - Falta de água - Crédito: Agência Brasil

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informou que as altas temperaturas registradas no fim de semana impactaram diretamente no abastecimento de água da cidade. Segundo a autarquia, o calor intenso dos dias 15 e 16 de fevereiro resultou em um aumento expressivo do consumo, o que provocou uma queda significativa nos níveis dos reservatórios.

Em algumas regiões, como Antenor Garcia, Cidade Aracy e Vila Nery, a situação foi mais crítica, com reservatórios operando com apenas 30% da capacidade. O SAAE ressaltou que a recuperação dos níveis ocorre principalmente durante a noite e a madrugada, períodos em que o consumo é reduzido.

A autarquia orienta a população a economizar água, evitando desperdícios, para minimizar os impactos e garantir que o abastecimento seja normalizado o mais rápido possível

Leia Também