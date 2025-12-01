SAAE antecipa manutenção no Espraiado e alerta para baixa pressão nesta segunda

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) realizou, nesta segunda-feira (1º), a manutenção programada na captação superficial de água bruta do Córrego do Espraiado. A intervenção, que estava prevista inicialmente para quarta-feira (3), foi antecipada devido à previsão de condições climáticas adversas.

A captação do Espraiado é responsável por aproximadamente 12% do abastecimento de toda a cidade. Durante a execução dos serviços, pode ocorrer baixa pressão em pontos específicos do município. Segundo o SAAE, equipes técnicas estão executando manobras operacionais para reduzir os impactos e garantir maior estabilidade nas redes de distribuição. A normalização do fornecimento deve ocorrer de forma gradual após o término dos trabalhos.

A autarquia orienta a população a priorizar o uso consciente da água, reservando o consumo para atividades essenciais até a conclusão da manutenção.

Para mais informações e atualizações, o SAAE disponibiliza atendimento gratuito pelo telefone 0800 300 152, também funcionando via WhatsApp.

