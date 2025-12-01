(16) 99963-6036
segunda, 01 de dezembro de 2025
Cidade

SAAE antecipa manutenção no Espraiado e alerta para baixa pressão nesta segunda

01 Dez 2025 - 09h28Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
SAAE antecipa manutenção no Espraiado e alerta para baixa pressão nesta segunda -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) realizou, nesta segunda-feira (1º), a manutenção programada na captação superficial de água bruta do Córrego do Espraiado. A intervenção, que estava prevista inicialmente para quarta-feira (3), foi antecipada devido à previsão de condições climáticas adversas.

A captação do Espraiado é responsável por aproximadamente 12% do abastecimento de toda a cidade. Durante a execução dos serviços, pode ocorrer baixa pressão em pontos específicos do município. Segundo o SAAE, equipes técnicas estão executando manobras operacionais para reduzir os impactos e garantir maior estabilidade nas redes de distribuição. A normalização do fornecimento deve ocorrer de forma gradual após o término dos trabalhos.

A autarquia orienta a população a priorizar o uso consciente da água, reservando o consumo para atividades essenciais até a conclusão da manutenção.

Para mais informações e atualizações, o SAAE disponibiliza atendimento gratuito pelo telefone 0800 300 152, também funcionando via WhatsApp.

Leia Também

Alexandre Stanquini desenvolve modelo matemático voltado ao manejo e abate de frangos
Cidade09h59 - 01 Dez 2025

Alexandre Stanquini desenvolve modelo matemático voltado ao manejo e abate de frangos

Flor de Maio terá sessão de filmes e debates no dia 5 de dezembro
História afrodescendente 14h57 - 30 Nov 2025

Flor de Maio terá sessão de filmes e debates no dia 5 de dezembro

Ecovias conclui lançamento de vigas na Washington Luís
Cidade07h11 - 30 Nov 2025

Ecovias conclui lançamento de vigas na Washington Luís

Novo diretor do CIESP quer fortalecer parcerias com municípios
Cidade15h35 - 29 Nov 2025

Novo diretor do CIESP quer fortalecer parcerias com municípios

Estudantes da USP lançam brechó virtual gratuito para compra e venda de produtos usados
Cidade15h20 - 29 Nov 2025

Estudantes da USP lançam brechó virtual gratuito para compra e venda de produtos usados

Últimas Notícias