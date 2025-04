Saae amplia educação ambiental nas escolas

Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), em parceria com o professor e mestre em Hidráulica e Saneamento, Paulo Mancini, deu início nos dias 15 e 16 de abril, ao projeto “De Onde Vem a Nossa Água?”, uma iniciativa para ampliar o alcance do Programa de Educação Ambiental do Saae.

A autarquia já conta com um programa pioneiro de Educação Ambiental, que promove visitas monitoradas à Estação de Tratamento de Água (ETA) Vila Pureza e à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Monjolinho. Ao longo do ano, cerca de 2 mil crianças, em média, participam dessas visitas, para conhecer de perto o funcionamento das estações e a importância do saneamento básico.

O Projeto “De Onde Vem a Nossa Água?” surge como uma ação complementar ao programa de Educação Ambiental e traz novas atividades e estratégias que visam promover a conscientização ambiental entre crianças e adolescentes, mostrando de forma lúdica e prática a importância do uso consciente da água e da preservação do meio ambiente.

A primeira instituição a receber o projeto foi a Escola Passatempo, que contou com a participação ativa dos alunos do 5º ano. A ação foi dividida em duas etapas. Na primeira, equipes do Saae foram até a escola e apresentaram, por meio de palestras, atividades interativas, ilustrações e maquetes, todas as etapas do ciclo da água e o funcionamento dos processos de tratamento.

Já na segunda etapa, os alunos visitaram a captação de água superficial do Córrego do Espraiado localizado próximo ao Parque Ecológico e o Poço Rui Barbosa, onde puderam ver na prática o funcionamento dos sistemas que garantem o abastecimento e o saneamento da cidade. Para encerrar a atividade, os estudantes participaram de um momento especial de plantio de mudas de árvores. O ato simboliza o compromisso de todos com a construção de um futuro mais sustentável.

Durante o primeiro dia do projeto, Paulo Mancini, um dos idealizadores da iniciativa, reforçou a relevância de ensinar às crianças a relação entre água, clima e vegetação, além de agradecer ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto pela parceria e participação no projeto.

Já o presidente do Saae, Derike Contri, e o superintendente de Engenharia e Gestão Técnica, Dirceu Azzolini Filho, destacaram a importância de compartilhar o conhecimento e de incentivar, desde cedo, a conscientização ambiental entre os alunos. “A iniciativa reforça o papel do Saae não apenas como prestador de serviços essenciais, mas também como agente ativo na formação de uma consciência ambiental cidadã desde a infância”, salientou o presidente Derike Contri.

Leia Também