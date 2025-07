SAAE amplia atendimento no Centro nos dias 05 e 12 de julho

PROGRAMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS - O PRD é uma oportunidade para que os usuários regularizem seus débitos com condições facilitadas e descontos atrativos, contribuindo para a redução da inadimplência. O prazo para adesão ao programa vai até 14 de julho, segunda-feira, último dia da oportunidade.

Para participar, o interessado deve comparecer a um dos postos de atendimento presenciais do SAAE, com o cadastro atualizado. Não é exigida a apresentação de garantias ou bens para adesão.

Os débitos poderão ser parcelados em até 24 vezes, com abatimento significativo de juros e multas. As parcelas mínimas são de R$ 74,04 para pessoas físicas e R$ 185,10 para pessoas jurídicas. Beneficiários da Tarifa Social poderão parcelar em até 120 vezes, com parcelas mínimas a partir de R$ 37,02.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que a Unidade de Atendimento do centro, localizada na Rua Sete de Setembro, nº 2.152, abrirá excepcionalmente nos dois próximos sábados, dias 5 e 12 de julho, das 8h às 16h. A medida visa ampliar o acesso da população aos serviços durante o período final de adesão ao Programa de Renegociação de Débitos Tributários e Não Tributários (PRD).