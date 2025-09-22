SAAE alerta para baixo nível de reservatórios e reforça uso consciente da água

Reservatório do SAAE -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) informou que, em razão da estiagem prolongada e do aumento do consumo, os reservatórios Rui Barbosa, Vila Prado, Vila Nery, Santa Felícia e Cidade Aracy registraram queda significativa em seus níveis, ficando muito abaixo da média considerada adequada para este período do ano.

De acordo com a autarquia, essa situação provocou redução na pressão da água em alguns pontos da cidade. No entanto, o abastecimento já se encontra normalizado.

O SAAE destacou que segue adotando medidas e buscando alternativas para minimizar os impactos à população. A autarquia reforçou ainda o pedido de compreensão e, sobretudo, de colaboração dos moradores, orientando para o uso consciente e racional da água, especialmente em momentos de estiagem.

Leia Também