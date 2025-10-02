SAAE alerta para baixa pressão na rede de água em São Carlos nesta quinta-feira (2)

Reservatório do SAAE -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) emitiu nesta quinta-feira (2) um alerta à população sobre a possibilidade de baixa pressão no abastecimento de água em diversos pontos da cidade.

De acordo com a autarquia, os níveis dos reservatórios estão abaixo da média aceitável. A situação é agravada pelo calor intenso, que aumenta o consumo, impactando principalmente as regiões mais altas do município.

As equipes do SAAE informam que estão adotando medidas emergenciais para minimizar os efeitos à população, como manobras para transferir água entre reservatórios e o acionamento de caminhões-pipa.

A autarquia reforça a necessidade de uso consciente da água neste período de crise hídrica que atinge o Estado de São Paulo. A recomendação é evitar desperdícios, como lavar calçadas, quintais, garagens, veículos e telhados com água potável.

O SAAE lembra ainda que depende da disponibilidade natural dos mananciais – Ribeirão Feijão, Espraiado e do Aquífero Guarani, que abastece os 38 poços profundos e os 74 reservatórios do município – e alerta que o uso responsável é essencial para evitar riscos de colapso no abastecimento.

