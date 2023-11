SAAE afirma que poderá faltar água em alguns bairros de São Carlos neste sábado (4)

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora



O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que devido a falta de energia elétrica de sexta-feira (03), em várias pontos da cidade, nas próximas horas deste sábado (04), poderá haver desabastecimento de água, já que as captações do Ribeirão Feijão e do Espraiado ficaram comprometidas.

O desabastecimento poderá atingir as regiões do Boa Vista, Vila Prado, Vila Nery e Vila Alpes.

Por causa dessa situação, o SAAE pede para que os usuários façam o uso consciente e racional da água.

