RUMO Logística nova obra na região do SESC

travessia elevada para pedestres no km 207+507 da malha ferroviária, ligando o Jardim Paulista ao Gibertoni - Crédito: divulgação

Em reunião realizada na sede do SIGA (Serviços Integrados de Gestão Administrativa), representantes da empresa RUMO Logística anunciaram à Prefeitura Municipal de São Carlos uma nova obra na área urbana do município. A informação foi repassada ao assessor João Muller e a secretários da área de infraestrutura, por determinação do prefeito Netto Donato.

A nova intervenção, exigida pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) como condicionante no processo de licenciamento ambiental, será uma travessia elevada para pedestres no km 207+507 da malha ferroviária, ligando o Jardim Paulista ao Gibertoni, nas proximidades da unidade do SESC.

“A segurança da população que vive próxima à linha férrea é prioridade para nossa gestão. Essa nova obra é mais um passo importante nesse sentido”, afirmou o prefeito Netto Donato.

Nos últimos quatro anos, a RUMO Logística já executou obras significativas em São Carlos como parte das obrigações decorrentes da renovação de sua concessão junto ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). Entre elas a duplicação da passagem da Praça Itália – R$ 25 milhões; a travessia elevada de pedestres na região do CDHU – R$ 7 milhões; alça viária no Viaduto Antônio Massei (04 de novembro) – R$ 15 milhões e ampliação da vazão do Córrego do Monjolinho sob a linha férrea, na rotatória do Cristo – R$ 120 milhões.

Atualmente, a empresa está em fase de contratação da obra do Viaduto de Transposição da linha férrea e da Avenida Morumbi, no bairro Cruzeiro do Sul, com custo estimado em R$ 65 milhões. O investimento estimado é de R$ 7 milhões, integralmente custeado pela concessionária.

“A parceria com a RUMO tem gerado benefícios concretos para a mobilidade e segurança da população. Seguiremos acompanhando e cobrando a execução das obras com responsabilidade e transparência”, ressaltou o assessor João Muller.

